L'influenza della Luna sulla cura dei capelli: ecco i consigli

UDINE - La nonna raccomandava di tagliare e tingere i capelli rispettando il ciclo lunare. Oggi, causa della vita caotica, alla cura di sè spetta solo un buco di tempo fra mille impegni. Sarebbe bene, invece, rispolverare le vecchie tradizioni chiuse nel cassetto.

Luna calante, Luna crescente

Partiamo da due principi da tener presente: è bene sottoporsi a cure depurative in fase di luna calante - anche bucato e pulizie riescono meglio, così come le ferite guariscono più in fretta - ed è bene dedicarsi a cure rinforzanti e ricostituenti in fase di luna crescente.

Ma quando è meglio tagliare i capelli? Ecco qui.