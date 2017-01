Rischio idrogeologico: 33 milioni dalla Regione al Consorzio Bonifica Pianura Friulana

UDINE – La Regione ha assegnato 33 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico del 2017. Risorse che andranno al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che si occuperà di manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre che di interventi strutturali e progettuali sui corpi idrici della regione. «Sono 55 i progetti e gli interventi programmati dal Consorzio, con un lavoro puntuale, capillare e continuo per garantire la sicurezza del nostro territorio; un investimento così importante che dimostra l'impegno costante della Regione sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico», commenta l'assessore all'Ambiente, Sara Vito, che nei giorni scorsi ha incontrato a Udine i vertici del Consorzio, la presidente Rosanna Clocchiatti e i direttori Massimo Canali e Stefano Bongiovanni.

Molti lavori sono gestiti direttamente dal Consorzio, altri sono realizzati in collaborazione con professionisti qualificati. Si tratta di investimenti con ricadute positive che oltre a mettere in sicurezza il territorio regionale e a favorire il suo sviluppo creano direttamente opportunità occupazionali. Una decina sono solo gli operai stagionali impiegati negli ultimi tempi direttamente dal Consorzio per attività di manutenzione ordinaria come sfalci e pulizia degli argini dei corsi d'acqua. La tipologia degli interventi affidati è molto diversificata, interessando sia alcuni corsi d'acqua principali della regione (Tagliamento, torrente Torre e torrente Cormor) che la rete idrografica minore, coinvolgendo tutto il territorio di competenza del Consorzio stesso.

Sono previste tanto nuove opere di regimazione idraulica finalizzate a risolvere alcune criticità evidenziatesi a seguito di eventi meteorici intensi, quanto manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti.

La Regione, inoltre, ha affidato al Consorzio la gestione di importanti opere di regolazione idraulica quali il canale scolmatore Corno - Tagliamento (che contribuisce in maniera sostanziale alla sicurezza idraulica dei Comuni di Rive d'Arcano, Coseano, Mereto di Tomba e Codroipo e che riduce i fenomeni lungo il Taglio e lo Stella), il bacino di laminazione lungo il Rio Rivolo (a salvaguardia del Comune di Buttrio) e la rete dei canali di sgrondo nel Destra Torre, a salvaguardia dei territori comunali di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Palmanova, S.Vito al Torre, S. Maria La Longa, Visco.