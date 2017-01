Fontanini e Panontin 'litigano' sui risparmi (veri o presunti) della riforma

UDINE – Botta e risposta tra il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini e l’assessore regionale Paolo Panontin sui costi della riforma degli enti locali. «Più dipendenti del Veneto anche se il Fvg ha un quarto degli abitanti: l’aumento della spesa pubblica sarà inevitabile». Queste le parole di Fontanini. Ma Panontin ha replicato subito. «L'aumento della spesa pubblica non ci sarà per il semplice fatto che il numero di persone che si è trasferito dalle Province è rimasto comunque all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale».

L’attacco di Fontanini

Rispetto al dicembre 2015, la pianta organica della Regione è aumentata di 631 unità per un totale di 3 mila 817 posti di cui 162 di categoria dirigenziale, 1992 (D), 935 (C), 272 (B), 63 (A), 393 afferenti all’area della polizia locale/corpo forestale. «Una macchina amministrativa che sta esplodendo e che farà lievitare i costi a carico di tutti i cittadini» rincara Fontanini. «Sono proprio curioso di conoscere i risparmi connessi a questa riforma che Panontin divulgherà a consuntivo. Considerando il costo medio pro capite dei dipendenti regionali, è chiaro a tutti che il passaggio dei funzionari dalle Province alla Regione non farà diminuire i costi bensì li aumenterà». Un’evidenza che la Cgia di Mestre aveva rilevato nel suo studio ‘Le Province: operazione verità’ (2014), in cui metteva a confronto il costo medio di un dipendente provinciale e di un regionale. La differenza era nettissima: il costo per dipendente provinciale è stato pari a 45 mila 892 euro, ben più basso di un ‘collega’ regionale (67 mila 164 euro).

La replica di Panontin

«Per contenere i costi Fontanini dovrebbe prendere in seria considerazione l'ipotesi di lasciare che ciò che resta delle funzioni provinciali, ovvero nulla, venga gestito da un commissario liquidatore, come avviene per le altre tre realtà inn fase di chiusura». «Il presidente della Provincia di Udine e la sua giunta hanno evidentemente molto tempo da dedicare alla comunicazione, peccato che sia una comunicazione palesemente strumentale e destituita di fondamento», aggiunge l'assessore.

Panontin ricorda che dal 1° gennaio 2013 al 31/12/2016 le riduzioni di personale - escluso il personale dirigenziale - nell'ambito del comparto sono state di 263 unità nelle Province; di 534 nei Comuni e di 276 in Regione; nel prossimo biennio 2017/2018 sono preventivati complessivamente, sempre ad esclusione del personale dirigenziale, 23 pensionamenti nelle Province, 487 nei Comuni e 222 in Regione. Tutto il personale di staff che serviva al mero funzionamento delle macchine amministrative provinciali sarà utilizzato dal territorio e dalla Regione per rimpiazzare i prossimi pensionamenti.

«A fronte di questi numeri non sarà difficile al presidente Fontanini fare qualche calcolo approssimativo dei risparmi sino ad oggi conseguiti», commenta Panontin, rendendo noto che a breve verranno forniti ulteriori dettagli sul contenimento della spesa.