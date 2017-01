Gradimento degli amministratori: 80° posto per Honsell giù anche Serracchiani

UDINE - 20° posto per Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, al 47° troviamo invece Roberto Di Piazza, primo cittadino di Trieste; 60^ posizione per Ettore Romoli, alla guida di Gorizia; fanalino di coda, in regione, Furio Honsell, sindaco di Udine, che invece occupa la posizione numero 80. Sono questi i dati della Governance Poll 2016, relativi al Friuli Venezia Giulia, e che riporta la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto Ipr Marcheting per il Sole 24 Ore e pubblicata il 16 gennaio dal quotidiano economico.

Chi sale e chi scende

I dati sottolineano inoltre come per i sindaci di Pordenone e di Udine ci sia una flessione nel consenso ottenuto in occasione delle elezioni: per Ciriani, benché relativamente fresco di carica (l’insediamento ufficiale è datato 20 giugno 2016) si nota già un calo pari al -1,8%, perciò dal 58,8% ottenuto alle ultime votazioni, è arrivato al 57% di Governance Poll. Va peggio a Honsell il quale, come precisato dall’indagine, oggi risulta eletto per un ulteriore mandato. Il primo cittadino del capoluogo friulano ‘porta a casa’ un -4,7%, con una Governance Poll pari al 50%. Dati in crescita per Romoli e Di Piazza, il primo cittadino di Gorizia, che come Honsell è al secondo mandato, incassa un +1,5%, +1,4% per il sindaco di Trieste, che invece è a capo della città giuliana dal 2016.

Come sono stati fatti i calcoli

I piazzamenti sono stati calcolati, città per città, sulla base della percentuale di gradimento del sindaco in carica da parte dei cittadini. Le interviste sono stata effettuate dal 10 novembre al 22 dicembre 2016, sulla base di sistemi misti – come si legge sul sito del quotidiano -: telefoniche con l'ausilio del sistema Cati, telematiche tramite il sistema Cawi e con il sistema tempo reale. Ai cittadini è stato domandato: «Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del Sindaco della sua città nell'arco del 2016. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale Sindaco?»

In Regione

Governance Poll 2016 non riguarda però solo i sindaci, ma anche i governatori delle Regioni. Ai cittadini Ipr Marcheting ha domandato: «Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del Presidente della Regione nell'arco del 2016. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale Presidente della Regione?» Cosa è emerso per il Fvg? La presidente Debora Serracchiani ha il 33% di consensi. Giù di 6,4 punti percentuali, il giorno della sua elezione, infatti, il consenso era pari al 39,4%.