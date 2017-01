Segantini: ritorno alla natura vi aspetta al cinema

UDINE - Eccentrico, solitario, un 'orso di montagna' capace di sentire nel profondo la forza magnetica delle Alpi ma anche l’energia pulsante racchiusa nelle grandi città ottocentesche. Giovanni Segantini è stato uno dei più grandi divisionisti italiani, un pittore straordinario dal carattere selvaggio e irruento eppure poetico, aggraziato, scrupoloso. A due anni dalla mostra milanese di Palazzo Reale, che ha celebrato l’impressionante bellezza della sua opera troppo a lungo trascurata raccogliendo oltre 200 mila visitatori in 4 mesi, ora sarà il grande schermo ad omaggiare uno dei pittori più importanti dell’Ottocento italiano, in perenne oscillazione tra divisionismo e simbolismo. ‘Segantini: ritorno alla natura’ sarà in programma al cinema Centrale martedì 17 e mercoledì 18 gennaio alle 15.40 e alle 19.50 (biglietto intero 10 euro, ridotto e soci Cec 8 euro).

Una storia singolare

Il docu-film offrirà la possibilità di scoprire la storia singolare e straordinaria di Giovanni Segantini e della sua innata capacità di sentire la natura come fonte d’ispirazione artistica e spirituale guidandoci attraverso opere come La Ragazza che fa la calza della Kunsthaus di Zurigo, Le due madri, L’amore alla fonte della vita e L’Angelo della Vita della Galleria d’Arte Moderna di Milano, Mezzogiorno sulle Alpie il celebre Trittico della Natura custodito a St. Moritz.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432227798.