Sebastiano Somma a teatro con “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller

UDINE – Non è molto lontano il tempo in cui il sogno di un futuro migliore spinse milioni di italiani a cercare fortuna in America, e fu una tragedia per molti. Ce lo ricorda bene ‘Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, scritto nel 1955 e considerato un capolavoro assoluto della drammaturgia americana del Novecento, che andrà in scena nei prossimi giorni in regione. Tre infatti le date in programma per questa intensa pièce che vedrà protagonista uno degli attori più amati dal grande pubblico, Sebastiano Somma, diretto da Enrico Maria Lamanna: si inizia infatti mercoledì 18 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove Uno sguardo dal ponte debutterà alle ore 20.45 all’interno della rassegna «IeriOggi: Teatro. NOI generazioni in dialogo»; lo spettacolo sarà quindi ospite del circuito ERT per altre due date, giovedì 19 gennaio, alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo e venerdì 20 gennaio alle 21 al Teatro Italia di Pontebba.

Gli attori incontrano il pubblico nel foyer

Mercoledì 18 gennaio, alle 17.30, gli attori incontrano il pubblico nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Sebastiano Somma e gli altri artisti della compagnia incontreranno il pubblico nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine mercoledì 18 gennaio, alle 17.30. L’appuntamento, dal titolo «La perdita dell’orientamento», fa parte delle iniziative di «Casa Teatro», spazio di cultura teatrale che presenta ed elabora i temi degli spettacoli proposti nella stagione di prosa del Giovanni da Udine. Conduce il giornalista e scrittore Antonio Caiazza. Ingresso libero.

Informazioni Biglietteria

Biglietteria: per lo spettacolo del 18 gennaio ore 20.45 a Udine: Teatro Nuovo Giovanni da Udine (tel. 0432 248418;biglietteria@teatroudine.it; www.teatroudine.it).

Per gli spettacoli del 19 e 20 gennaio: prenotazioni chiamando l’Ufficio Cultura di Tolmezzo (0433 487961) e la Pro Loco Pontebbana (0428 90693); www.ertfvg.it.