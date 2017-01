Bimbo di un anno ustionato con l'acqua bollente

UDINE - Una tragedia sfiorata. Un incidente domestico ha coinvolto un bimbo di appena un anno, come chiarito da Il Gazzettino. Il piccolo, nella tarda serata di domenica 15 gennaio, si è rovesciato addosso una pentola contenente dell’acqua bollente. Ha riportato delle ustioni al petto. Pronto l’intervento dei genitori. Trasportato all’Ospedale cittadino, il bimbo è ora ricoverato al Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni - come precisato dal quotidiano - non sono gravi, fortunatamente.