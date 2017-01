Sfreccia, ubriaco e senza patente: persi oltre 20 punti in una volta

DIGNANO - Sfrecciava a 165 chilometri all'ora sulla strada regionale 463 a Dignano, in un tratto in cui il limite è fissato a 50 chilometri all'ora. L'auto è stata fermata sabato scorso da una pattuglia della Polizia stradale di Tolmezzo impegnata in un servizio sul territorio con telelaser.

L'automobilista, un uomo di 33 anni, residente in zona, che era alla guida di una Volkswagen Golf, è stato sanzionato per eccesso di velocità, oltre a essere stato denunciato dalla Polstrada.

L'automobilista è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, trovato con un tasso di 0,92 grammi/litro, e sanzionato in via amministrativa (con 829 euro di multa) perché, pur in possesso di patente di guida, non l'aveva con sé. In un colpo solo ha perso oltre 20 punti della patente.