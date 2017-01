Provoca un incidente e scappa: caccia al pirata della strada

UDINE - È caccia all'auto pirata che intorno venerdì sera, a San Daniele del Friuli, lungo la strada regionale 463, ha causato un incidente e si è allontanata senza soccorrere gli occupanti della vettura tamponata, finita fuori strada a seguito dell'impatto.

A bordo dell'auto, una Peugeot 307, viaggiava una famiglia composta da cinque persone di cittadinanza marocchina, tra cui un minore di pochi mesi. Gli occupanti sono rimasti feriti e uno di loro è tuttora ricoverato, in condizioni non gravi, in ospedale a San Daniele del Friuli.

La Polizia stradale di Tolmezzo, intervenuta sul posto per i rilievi, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tipo di veicolo è già stato identificato.