Snow Rugby Tarvisio: lo spettacolo non tradisce le attese

TARVISIO – Grande spettacolo, come di consueto, ai piedi della pista Di Prampero. La quinta edizione dello Snow Rugby di Tarvisio non ha tradito le attese, richiamando in Valcanale centinaia di persone incuriosite dalle sfide sulla neve delle 27 squadre partecipanti (sia maschili che femminili). Un evento ideato da Alberto Stentardo che anno dopo anno sta riscuotendo sempre maggiore successo.

A vincere l’edizione 2017 del torneo, tra i maschi, la formazione dell’Olimpija Lubiana, che in finale ha superato la sorpresa Salento Rugby (11-1). In campo femminile, il primo premio è andato alle tedesche del Rugby Monaco, che in finale hanno sbattute le padrone di casa, le Valchirie dell’Alp Rugby Tarvisio (6-3).