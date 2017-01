Pesce scaduto da un anno e congelato spacciato per 'fresco'

AQUILEIA - Congelato e scaduto da almeno un anno. Per fortuna sono intervenuti gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Grado prima che il pesce avariato finisse sui piatti dei clienti. E' successo in un ristorante di Aquileia. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Si tratta di 90 kg di pesce che la Guardia costiera di Grado ha scopero venerdì 13 gennaio: branzini, sogliole, vongole, calamari, code di rospo e pesce spada senza etichettatura, che venivano proposti nel menè come prodotti freschi e non surgelati. Prodotti sequestrati e che ora saranno distrutti. I titolari del locale hanno rimediato una denuncia per frode in commercio e una sanzione di circa 3.500 euro.