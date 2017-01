Nonostante la mancanza di neve ha tenuto il turismo in montagna

UDINE - Il turismo in montagna ha tenuto, nonostante l'assenza di neve naturale. Si registra un leggero calo di turisti stranieri, ma gli italiani continuano a scegliere e premiare la montagna del Fvg. E’ il bilancio di questa prima parte di stagione invernale da parte di Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg.

»Nonostante l’assenza pressoché totale di neve non abbiamo registrato, in montagna, un tracollo di prenotazioni e disdette di massa – chiarisce Schneider –. I turisti che avevano prenotato si sono presentati ugualmente, con un leggero calo di stranieri. Alcuni dei clienti proveniente dall'estero, magari da Paesi lontani, consapevoli della mancanza di neve, hanno preferito disdettare. Si tratta però di un trend che ha riguardato una piccola percentuale solo di turisti stranieri. Gli italiani hanno nuovamente premiato le nostre località sciistiche».

A ‘soffrire’ meno di queste vacanze natalizie senza neve, sono state le località in cui si sono organizzati eventi, manifestazioni, intrattenimenti di vario genere. «In questo caso, le persone sono rimaste impegnate ugualmente, anche in attività sportive come il nordic walking, le semplici camminate, o la bicicletta da montagna – continua Schneider –. Non possiamo dire che sia andata male, il turismo in montagna ha tenuto. Nuovamente, ribadiamo la necessità di rivedere il concetto di turismo invernale, ad appannaggio di iniziative, enogastronomia locale, maggiori servizi con i centri benessere. Ovvero, la creazione di alternative per il turista. Certamente l'arrivo della neve nell'ultimo fine settimana ha ridato impulso alle prenotazioni, soprattutto dall'estero», conclude la presidente di Federalberghi Fvg.