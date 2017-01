Serracchiani incontra amministratori e dipendenti del Comune

REMANZACCO - Gli amministratori dei Comuni e i dipendenti sono i protagonisti del grande cambiamento che si sta

portando avanti con la riforma delle Uti (Unioni territoriali intercomunali). E' uno dei concetti espressi dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, nel municipio di Remanzacco dove ha incontrato, oltre alla Giunta e alcuni membri del Consiglio comunale, anche i dipendenti.



La presidente ha sottolineato la determinazione e la volontà che l'amministrazione di Remanzacco ha profuso nel portare avanti il progetto dell'Uti del Natisone alla base del quale c'è un concetto semplice, secondo Serracchiani, quello cioè di unirsi - in un momento storico difficile per le famiglie, per i Comuni, per il territorio - per risolvere insieme i problemi.



«Mettersi insieme per lavorare congiuntamente al fine di superare quelle difficoltà che da soli non siamo più in grado di risolvere» ha osservato Serracchiani, sottolineando anche la necessità di investire meglio le risorse e di garantire a tutta la popolazione i medesimi servizi. «Esistono delle diversità nelle realtà comunali - ha indicato la presidente - ma bisogna assicurare a tutti i cittadini della regione, a prescindere da dove risiedono, gli stessi servizi, la stessa efficienza e la medesima capacità di dare risposte».

Ha ricordato, poi, come all'interno delle Uti alcuni servizi che richiedono il presidio territoriale non subiranno cambiamenti e laddove possibile verranno implementati, mentre altri servizi che non incidono sulla vita del cittadino (ad esempio la gestione delle buste paghe dei dipendenti) verranno accentrati consentendo di risparmiare risorse che potranno essere meglio investite sul territorio.



Come ha fatto sapere il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, è stato avviato l'iter procedurale per la strutturazione del nuovo ente e per la definizione delle sue funzioni: «il Comune è pronto a far partire il percorso delle Uti già con la funzione della ragioneria e a luglio con la polizia locale». Un'Unione che, per la presidente, «sta lavorando molto bene» ed essendo già avanti nell'iter di realizzazione potrebbe essere la prima con cui viene sottoscritta quest'anno l'Intesa per il piano di sviluppo. Serracchiani ha evidenziato, così come per tutte le Uti, la disponibilità della Regione non solo economica ma anche tecnico e pratica per supportarne il percorso.



Dopo l'incontro con i dipendenti è seguita la riunione con gli amministratori dove sono stati affrontati i temi di interesse del Comune legati in particolare all'edilizia scolastica, alla cava sita in località prati di San Martino fino ai progetti di supporto psico-terapeutico rivolti a cittadini in difficoltà che il Comune, con il supporto della Regione, vorrebbe rendere concreti attraverso l'attivazione di uno sportello sul territorio.