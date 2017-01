Serracchiani e presidente Tribunale di Udine a Tolmezzo

TOLMEZZO - Il prossimo 27 gennaio la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e il

presidente del Tribunale di Udine, Paolo Corder, saranno a Tolmezzo (Ud) per fare un primo bilancio dell'attività dello

Sportello di Giustizia di prossimità attivato nel capoluogo carnico una settimana fa. Un servizio decentrato che consente ai cittadini di Tolmezzo e dell'area carnica di non doversi recare fino a Udine per presentare, depositare e ritirare atti o documenti giudiziari, oltre che di verificarne lo stato della procedura.



Questo uno dei temi affrontati nell'incontro che si è tenuto a Udine fra Debora Serracchiani e il presidente Corder, a due mesi di distanza dall'insediamento dello stesso Corder a capo degli uffici giudiziari di Udine.

Fra gli altri argomenti al centro del cordiale e proficuo incontro anche quello dell'annoso problema della carenza di

personale amministrativo e di risorse di cui soffre tutto l'apparato giudiziario italiano e al quale quello di Udine non fa

eccezione. Nonostante ciò, gli uffici del Tribunale del capoluogo friulano, come ha confermato Corder alla presidente Serracchiani, sono riconosciuti a livello nazionale per il loro alto grado di efficienza.



Per quel che riguarda il Protocollo fra il Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Giustizia per l'utilizzo di personale

regionale nelle cancellerie e a supporto dell'attività delle Procure e degli uffici del Tar, Serracchiani e Corder hanno

condiviso la propria soddisfazione per un'esperienza che ha portato oggettivi benefici alla macchina della giustizia in

regione.