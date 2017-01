La 'dolce vita' nella Udine della fine degli anni '50

UDINE – Una vecchia foto uscita dall’album dei ricordi di casa Tamburini fa tornare alla memoria gli anni in cui il Friuli veniva scelto dalle grandi produzioni cinematografiche. Prima ‘Addio alle armi’ (1957) con i divi di Hollywood, poi ‘La Grande Guerra’ con Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Silvana Mangano. Due film che furono girati in Friuli e a Venzone in particolare.

La foto di casa Tamburini (a pubblicarla sui social è stato Enrico Tamburini, che cura una rubrica di cinema su Iris) racconta una visita di Sordi e Gassman al Circolo Ufficiali di via Aquileia, a Udine. Un luogo dove si organizzavano cene di gala e serate di festa, a cui partecipavano tutti coloro che contavano in città. Una sorta di 'dolce vita' in salsa friulana.

Nella foto, accanto ai due grandi attori italiani, si intravedono gli altri protagonisti de 'La Grande Guerra’, Nicola Arigliano e Silvana Mangano. Nel gruppo ci sono anche i nonni di Enrico Tamburini, Walter e Eulalia (Lia), anche loro soci del Circolo.

E’ probabile che Sordi e Gassman fossero stati invitati a presenziare a una delle tante feste organizzate in via Aquileia all’epoca. Per partecipare gli uomini dovevano indossare lo smoking, le donne l’abito da sera. Come si vede, per i due attori, è stata fatta un’eccezione! Un’apparizione, quella di Sordi, che sarebbe stata solo la prima di una serie in Friuli, dove qualche anno dopo fece costruire una villa a Lignano Pineta.