Danza, recitazione e non solo! Nuovo workshop con ‘Lidia dice…’

PALMANOVA - Se hai un sogno vai e inseguilo. È quello che ha fatto la ballerina friulana Lidia Carew, partita da Udine nel 2007 e approdata alla Alvin Ailey Dance School di New York dopo un percorso a ostacoli fatto di sogni, qualche delusione e molta tenacia (il suo racconto è qui). La sua esperienza personale le ha permesso, anni dopo, di creare ‘Lidia dice…’, un’organizzazione no profit con lo scopo di ridurre gli stereotipi, attraverso la quale Lidia informa gli artisti riguardo al loro settore (danza, recitazione e formazione), promuove workshop, discussioni, conferenze in scuole, palestre.

Il workshop esclusivo

Ora Lidia vuole dare questa possibilità di crescita ai tanti giovani di talento del Friuli Venezia Giulia permettendo loro di entrare in contatto con maestri del mondo della moda, della recitazione e della danza in un’eccezionale due giorni, il 21 e 22 gennaio, a Palmanova, in via dei Boschi 7, al Club Sunshine. Per partecipare alle selezioni (dato che ci saranno anche dei talent scout di modelle direttamente da Milano) occorre prenotarsi entro il 17 gennaio tramite il sito www.lidiadice.com su cui si trovano tutti i dati.

Abbasso gli stereotipi

Il 21 gennaio alle 11.30 verrà presentato anche il libro fotografico 'Italiana, interessante…' realizzato dall’associazione ‘Lidia dice…’, improntato al superamento degli stereotipi. Abbattuta la distanza dalle grandi città come Roma, Milano, New York con la presenza di professionisti di successo dalle nostre parti, anche il ragazzo della porta accanto potrebbe diventare una star. «È fondamentale che qualcuno ci aiuti a intraprendere la strada giusta perché nel mondo dello spettacolo si rischia troppo spesso di incappare in persone che il talento lo sfruttano, ma non lo valorizzano - spiega Lidia - io ho vissuto questo sulla mia pelle e non voglio che accada ad altri ragazzi. Non bisogna mai farsi convincere di non essere all’altezza».