Anzovino e Roy Paci insieme per celebrare Muhammad Ali

UDINE - Martedì 17 gennaio, ‘Ali’, indimenticato campione dei pesi massimi nato e entrato nella leggenda con il suo nome di battesimo Cassius Clay, compirebbe 75 anni. Nel giorno dell'anniversario esce ‘Fight For Freedom – Tribute to Muhammad Ali’, un album nato dall'inedita collaborazione fra Remo Anzovino e Roy Paci, 12 brani che fanno da colonna sonora originale al film ‘Da Clay ad Ali, la metamorfosi’ (Sky, 3D Produzioni e Repubblica), firmato da Emanuela Audisio e in onda su Sky Arte hd in prima televisiva lo stesso giorno, alle 21.15. Nel suo film documentario, la giornalista e regista restituisce a tutto tondo e in modo unico una figura straordinaria e irripetibile, offrendo una lettura quasi microscopica della psicologia di questo grande personaggio dalle mille sfumature, mai banali e sempre imprevedibile.

Per la prima volta al lavoro insieme

La musica del film è stata realizzata da due pesi massimi della scena contemporanea, per la prima volta al lavoro insieme: Remo Anzovino, compositore e pianista fra i più originali e visionari della nuova scena contemporanea, e Roy Paci, musicista poliglotta, produttore geniale e trombettista dallo stile unico e inconfondibile. Entrambi attratti profondamente dalla nobile arte e dalla figura leggendaria di Ali, riescono nel loro primo incontro artistico a trovare un terreno comune per fondere le loro lingue e i loro stili, consegnando una colonna sonora di bellezza assoluta, memorabile, degna delle grandi pagine della musica da film.

Da martedì 17 gennaio

‘Fight For Freedom – Tribute to Muhammad Ali’ (Etnagigante), disponibile sempre da martedì 17 gennaio 2017 in digital download su tutte le piattaforme digitali, è un viaggio composto da 12 brani musicali, del tutto autonomi e godibili anche in assenza delle immagini del film. Remo e Roy, supportati dall'eccellente band formata per l’occasione con Vito Scavo al trombone, John Lui alle chitarre, Gabriele Lazzarotti al basso elettrico e Mylious Johnson alla batteria e percussioni, fanno apertamente trapelare il piacere e il coraggio nel mettersi in gioco e confrontarsi davvero sul ring a loro più congeniale: quello dei suoni, offrendo un campionario di temi e di ritmi strepitoso.