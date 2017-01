Ruba 115 pannelli fotovoltaici nel vicentino: scoperto a Latisanotta

UDINE – I carabinieri si sono subito accorti che quel mezzo aveva qualcosa di strano. Era parcheggiato in un’area isolata della frazione Latisanotta di Latisana, aveva una gomma a terra e risultava essere oltremodo appesantito dal carico.

Per questo i militari della Compagnia di Latisana hanno effettuato una verifica, scoprendo 115 pannelli fotovoltaici, della potenza di 250 watt ciascuno, per un valore complessivo di circa 40 mila euro. Nelle vicinanze del furgone, con targa straniera, c’era una persona che una volta notati i carabinieri tentava di allontanarsi. Il giovane, raggiunto dai militari e sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso delle chiavi del Fiat Ducato.

Dalle verifiche effettuato, è risultato come i pannelli fotovoltaici rinvenuti fossero stati rubati durante la notte dall’azienda agricola Ghiotto da Villaga in provincia di Vicenza. Il romeno, B.A.E., 23enne, è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per il reato di ricettazione, mentre il furgone, unitamente al carico, è stato sottoposto a sequestro dai militari operanti.