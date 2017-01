'Miss Udine Sposa': prima selezione di 'Miss Italia 2017'

UDINE - «Voglio mettermi alla prova e intraprendere un’esperienza nell’ambito del cinema e della moda» questo ha dichiarato Anna Miorin di San Giorgio di Nogaro, la vincitrice del titolo 'Miss Udine Sposa', assegnato in occasione della prima selezione di 'Miss Italia 2017' in Friuli Venezia Giulia, ospitata in Fiera a Udine.

Chi è questa 'Miss Udine Sposa'?

Anna, diciottenne studentessa in scienze umane, ha la passione della cucina e, tra i personaggi televisivi, apprezza molto Fiorello. Venti le concorrenti che si sono date appuntamento a 'Udine Sposa', prestigioso evento fieristico organizzato dalla 'Eventi & Co.' di Oscar Noselli, per questa selezione coordinata dall’agenzia modashow.it di Paola Rizzotti, esclusivista del concorso in Friuli Venezia Giulia. Presentate da Michele Cupitò, le candidate al titolo, tra gli applausi del numeroso pubblico che ha assistito all’evento, oltre a sfilare con il proprio abito e con il body ufficiale del concorso, hanno indossato abiti da sposa e cerimonia disegnati e realizzati da stilisti emergenti che hanno partecipato al concorso 'Sposa d’Autore'.

Le altre giovani premiate

Con Anna Miorin, sono state anche premiate: Nicole, diciannove anni estetista di Gorizia 'Miss Rocchetta Bellezza seconda classificata'; Alessia, udinese ventenne, studentessa in architettura 'Miss Udine Sposa terza classificata'; Valeria, ventun anni di Trieste, studentessa in lingue e letterature straniere 'Miss Tricologica'; Virginia, 24 anni di Treviso, studentessa in marketing 'Miss Interflora' e Federica, ventitré anni di Capriva del Friuli che lavora come wedding planner 'Miss Dermal Instituite'. Nel corso dello spettacolo, molto apprezzata anche l’esibizione della cantante Sara Ciutto.