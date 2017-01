I valori delle Frecce Tricolori trasmessi a 1.800 studenti

UDINE – Si chiama ‘A Scuola con le Frecce Tricolori’. E’ il progetto messo a punto dalla Fondazione Friuli (nuova denominazione assunta da pochi giorni dalla Fondazione Crup) insieme alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) e all’Ufficio Scolastico regionale. Un’iniziativa costruita grazie a un lavoro di rete con le scuole e il territorio, e si svilupperà attraverso una serie di incontri a cui parteciperanno circa 1.800 studenti di 8 istituti superiori delle province di Udine e Pordenone.

Si vogliono trasmettere i valori della Pan

Il progetto, giunto alla sesta edizione, ha l’ambizione di offrire uno spunto di riflessione che accompagni i giovani nel loro percorso di crescita, proprio in un momento in cui si fa più urgente la necessità di rafforzare quei valori che sono necessari alla crescita personale di ogni individuo e fondamentali per lo sviluppo della società (solidarietà-famiglia-collaborazione). I piloti de ‘Le Frecce Tricolori’ testimoniano e incarnano esattamente quei valori, che stanno alla base della loro difficile professione: la passione, il coraggio e la dedizione, tutti fondamentali per raggiungere traguardi prestigiosi, nel rispetto delle regole e delle persone, con senso del dovere e spirito di sacrificio.

L'iniziativa si concretizzerà tra gennaio e marzo

Tra gennaio e marzo 2017, i piloti entreranno nelle scuole per portare ai giovani studenti il loro esempio e per trasmettere i segreti che fanno funzionare una '’squadra perfetta'’ come la Pan. Dopo aver vissuto la magia del volo osservando i 10 velivoli del 313° Gruppo Addestramento acrobatico Frecce Tricolori librarsi in aria e compiere evoluzioni dalla straordinaria perfezione, raccolte in un video esemplificativo, gli allievi saranno invitati a riflettere sul valore dell’impegno e della motivazione personale per il raggiungimento di risultati di eccellenza grazie alla testimonianza del Comandante magg. Mirco Caffelli o di uno dei Piloti della formazione acrobatica de ‘Le Frecce Tricolori’, che costituiscono un vero patrimonio sociale e culturale dell’Italia e del Friuli. A supporto dell'iniziativa è stata realizzata una brochure dal concept immediato, pensata per le giovani generazioni, che sarà consegnata a ciascun ragazzo durante gli incontri.

I commenti

Il presidente Lionello D’Agostini sottolinea come «assumendo il nome di ‘Fondazione Friuli’, intendiamo rimarcare la cifra del nostro territorio, fatta di operosità, di sobrietà, di rigore morale e di saldi valori, riconosciuta e apprezzata oltre i nostri confini, in tutto il mondo ove il destino ha trascinato i nostri emigranti di ieri e di oggi, portando con sé i segni inconfondibili di questo popolo. – prosegue D’Agostini - Assieme alle Frecce Tricolori riproponiamo, dunque, la nostra tradizione tra i giovani e con i giovani».

Il commento di Pietro Biasiol, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia: «Quest’iniziativa appartiene a una scuola che oltre che di far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e delle professioni, si occupa anche di formare persone capaci di mettersi in relazione con gli altri e di assumere le responsabilità personali e sociali che ogni cittadino incontra nel corso della vita». Questo il commento del comandante delle Frecce Tricolori Caffelli.: «Giunti alla 6^ edizione di questa stimolante iniziativa, risultato di una ormai consolidata sinergia con la Fondazione Friuli, rimane invariato il nostro obiettivo: trasmettere con entusiasmo ai ragazzi delle scuole i valori propri delle Frecce Tricolori quali dedizione e capacità di lavorare in squadra».