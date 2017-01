Formazione: Panariti, accordo per promozione valori cooperazione

UDINE - «Il Protocollo siglato con l'Ufficio scolastico regionale e Confcooperative Fvg è un passo importante per

promuovere nelle istituzioni scolastiche e formative i principi della cooperazione, per favorire interventi di orientamento e imprenditorialità e per avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le imprese aderenti all'iniziativa». Lo ha sottolineato l'assessora regionale a Lavoro, Formazione e Istruzione, Loredana Panariti, illustrando assieme al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Pietro Biasiol, e al presidente di Confcooperative Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro, i contenuti dell'accordo recentemente raggiunto.



Concretamente il protocollo comporterà la realizzazione di percorsi di orientamento educativo per le scuole secondarie di secondo grado e per il sistema della formazione professionale, per comprendere le peculiarità della forma di impresa cooperativa, le prospettive che essa consente per l'inserimento nel mercato del lavoro o per l'avvio di nuove attività imprenditoriali.



L'adesione dell'Ufficio scolastico regionale è stata profondamente motivata. «Il protocollo - ha detto Biasiol - sarà

ulteriore occasione per riempire di concretezza quell'alternanza scuola-lavoro che spesso finora è rimasta ancora una scatola vuota, soprattutto negli indirizzi liceali. Si stanno già facendo molte positive esperienze ma occorre diffonderle», ha aggiunto Biasiol, auspicando che gli istituti scolastici usino l'autonomia scolastica come occasione di crescita.



«Il mondo della scuola - ha fatto notare il direttore dell'Ufficio scolastico - fa i conti in questi anni con contesti

sociali molto litigiosi e deve farsi carico di cogliere occasioni formative positive all'esterno: sono certo che il patrimonio di esperienza cooperativa potrà insegnare molto, aggiungendosi alle importanti iniziative a sostegno della promozione alla legalità, del contrasto del bullismo, della diffusione dei valori costituzionali, di promozione delle Consulte provinciali degli studenti».



Per parte sua il mondo della cooperazione è a piena disposizione. «Siamo onorati - ha sottolineato Graffi Brunoro - di costruire assieme una piattaforma di educazione alla socialità e all'impegno civico: vorremmo trasferire ai giovani il patrimonio culturale del movimento cooperativo, ricco di principi e valori orientati ad una cultura che lega l'efficienza economica all'etica, il profitto alla solidarietà, la crescita economica allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali».



In agenda Confcooperative ha già messo le prime due conferenze a Cividale, al Convitto Nazionale Paolo Diacono.