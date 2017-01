Palasport Carnera: ormai si punta all'estate

UDINE – Domenica, nel corso dell’ultima partita casalinga della Gsa Udine, anche i tifosi hanno perso la pazienza. «25-12-2015,13-03-2016, 23-12-2016. Per squadra società e ultrà bugie a volontà. Sciogliere la giunta e via dalla nostra città». Questo lo striscione apparso in curva e riferito alla telenovela Carnera, dove i lavori per la sistemazione del palazzetto continuano a essere prorogati.

Il Comune ci riprova e dalle pagine del Messaggero Veneto annuncia l’ennesima data di chiusura lavori: la fine di marzo. Poi comincerà l’iter per i collaudi. Spalti e seggiolini sono già completati, così come il campo da gioco. Restano da chiudere gli interventi sul tetto, sull’impianto di areazione e nei bagni. Ormai si punta ad avere il palazzetto completamente agibile per i Mondiali di basket under 19, in programma a Udine dal 3 al 13 luglio. Il Carnera potrebbe aprire anche prima, per le ultime partite di Campionato della Gsa, ma il Comune preferisce non sbilanciarsi (sarebbe l’ennesimo passo falso in questo senso).

Un progetto, quello della ristrutturazione, che risale addirittura al 2016, che richiederà un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro (contro i 3,3 previsti inizialmente).