Appuntamenti 'formato bambino' ma non solo

UDINE – Due appuntamenti per i più piccoli e uno per i grandi, ecco dove e quando.

Visi(On)Air

Mercoledì 18 gennaio torna l’appuntamento con Visi(On)Air: al bar del Visionario, alle 20.30, ‘Your Gay Thoughts’, progetto electro post-pop con base a Lubiana. Il concerto è ad ingresso libero. Il loro sound è un'elegante mix di beat hip-hop, armonie jazzy e sontuosi arrangiamenti vocali. Nel 2016 pubblicano il loro primo LP, l'ispirato Watercolors. Quest'anno il debutto live in Italia! Sul palco i-visuals in continuo mutamento nelle forme e nei colori, renderanno il live ancora più intenso, trasportando lo spettatore da dimensioni sintetiche e sgargianti, ad atmosfere sfumate e sospese. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie o la pagina Facebook.

Dialoghi in biblioteca

Ritorna anche questa settimana Dialoghi in biblioteca, con un volume dedicato a uno dei più oscuri stermini di massa della storia. Mercoledì 18 gennaio, alle 18, la sala Corgnali della biblioteca civica «V. Joppi», in Riva Bartolini, ospiterà la presentazione del libro 'Ucraina: il genocidio dimenticato. 1932-1933' di Ettore Cinnella, edito nel 2015 a Pisa dall’editore Della Porta. Introdurrà l’opera Viktoria Skyba, presidente dell’associazione Ucraina-Friuli.

L’Ora delle Storie

Dalle casette sugli alberi alle tane degli animali, dai castelli delle fiabe alle capanne più primitive. Come ogni terzo mercoledì del mese l’Ora delle Storie accompagna i piccoli lettori alla scoperta delle case più originali e fantasiose con il modulo 'Casa, dolce casa'. L'appuntamento è per mercoledì 18 gennaio, dalle 17 alle 17.50, nella sezione Ragazzi della biblioteca civica 'V. Joppi', in Riva Bartolini. Protagonista dell'incontro sarà Martina Paderni dell'associazione Bekko, che presenterà Molla, un periodico nuova di zecca rivolto espressamente a lettori tra i 7 e gli 11 anni e dedicato a tematiche culturali, ambientali e di educazione. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Giovanni Segantini al Centrale

Eccentrico, solitario, un 'orso di montagna' capace di sentire nel profondo la forza magnetica delle Alpi ma anche l’energia pulsante racchiusa nelle grandi città ottocentesche. Giovanni Segantini è stato uno dei più grandi divisionisti italiani, un pittore straordinario dal carattere selvaggio e irruento eppure poetico, aggraziato, scrupoloso. ‘Segantini: ritorno alla natura’ è in programma al cinema Centrale mercoledì 18 gennaio alle 15.40 e alle 19.50 (biglietto intero 10 euro, ridotto e soci Cec 8 euro).