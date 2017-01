AAA 'La Compagnia degli Specchi' cerca comparse

UDINE - Non sei un ballerino? Non sei un attore? Non sei un artista, ma hai sempre sognato di provare il brivido da palcoscenico? Allora sei la persona giusta! La Compagnia degli Specchi, gruppo di ballerine e artiste friulane, sta cercando comparse per il suo prossimo spettacolo.

Un’esperienza artistica vera e propria

A conclusione del progetto 'In Your Shoes', finalizzato recupero dell’antico mestiere del calzolaio e realizzato all’interno dell’azione Polis (Piattaforma Operativa Laboratori di Innovazione Sociale) del Comune di Udine e gestita dalla Cooperativa Aracon, la Compagnia dà ora la possibilità ai più giovani di iniziare un’esperienza artistica vera e propria.

Il tema della scarpa, che sarà la vera protagonista

Lo spettacolo, che si terrà a fine febbraio, sarà strutturato da sei diverse ambientazioni sceniche, in cui il tema della scarpa, vera protagonista dello spettacolo, verrà reinterpretato con nuove forme e significati. Se hai voglia di metterti in gioco e di sperimentare dal vivo il lavoro dell’artista ballerino, ti aspettiamo lunedì 30 gennaio dalle 17 al Punto Incontro Giovani – Viale Forze Armate, 6 Udine.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0432 582109 il lunedì dalle 16.00 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23, oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo puntoincontrogiovani@gmail.com. Facebook: Pig Cag o La Compagnia degli Specchi.