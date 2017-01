Tenta di portare via un trattore sequestrato: denunciato

CIVIDALE – Un 52enne bergamasco è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Cividale in quanto stava tentando di caricare su un autoarticolato un trattore agricolo già oggetto di un sequestro.

Una vicenda iniziata un anno prima, con il coinvolgimento del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Udine ed il Nucleo Antifrodi Comunitarie di Parma che avevano denunciato a piede libero un 40enne della zona per trasporto non autorizzato e deposito di rifiuti. L’uomo aveva utilizzato il trattore in questione per sversare letame sulle proprietà di terze persone su ordine del proprio datore di lavoro, un 32enne titolare di un’azienda agricola della zona. Per questo il mezzo era stato sequestrato e custodito nella stessa azienda agricola.

Il 52enne bergamasco è stato sorpreso mentre tentava di portare via il trattore e per questo è stato denunciato per l’ipotesi di reato di violazione dei sigilli.