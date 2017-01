Cade in depressione e si toglie la vita. E' successo nel Medio Friuli

UDINE – Un uomo di 56 anni residente in un comune del Medio Friuli si è tolto la vita impiccandosi. La notizia è stata diffusa dall’edizione on line de Il Gazzettino.

A quanto pare l’uomo sarebbe caduto in depressione dopo aver perso il lavoro, senza più riuscire a trovare un’occupazione. Mesi difficili di amarezze e frustrazioni, che l’hanno portato all’estremo gesto. A trovare il corpo in fin di vita la moglie, martedì 17 gennaio, nella loro abitazione del Medio Friuli.

L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è servito per strapparlo alla morte: il 56enne è morto nella notte in ospedale. L’ennesima vittima di un male oscuro e subdolo.