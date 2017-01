Ubriaco disturba la quiete pubblica in via Poscolle: intervengono i vigili

UDINE – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Un 57enne già arrestato in passato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamento di animali (è solito girare con un coniglio al guinzaglio).

Mercoledì all’ora di pranzo, l'uomo ha cominciato a disturbare i passanti all’inizio di via Poscolle (davanti al cinema Centrale), in evidente stato di ubriachezza. Uno ‘spettacolo’ che ha indotto più di una persona ad avvisare la forza pubblica.

Sul posto sono intervenute due auto della Polizia locale, l’ambulanza del 118 e l’automedica. L’uomo, alla vista degli uomini in divisa, è andato in escandescenza, perdendo il controllo. E’ quindi stato bloccato a terra dagli agenti della municipale, che hanno cercato di convincerlo a farsi trasportare in ospedale in ambulanza. Ma l’uomo non ne ha voluto sapere e se n’è andato sulle proprie gambe a smaltire la sbornia.