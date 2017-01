Antonio Maria Miotti nominato Royal College of Surgeons di Londra

UDINE - Prestigioso riconoscimento per il dottr Antonio Maria Miotti, direttore della Struttura Operativa Complessa di chirurgia maxillo-facciale dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Miotti è stato recentemente nominato Fellow del prestigioso Royal College of Surgeons of England, con sede a Londra.

Il Royal College è una delle più antiche associazioni chirurgiche al mondo, e la sua origine risale alla costituzione della Compagnia dei Barbieri Chirurghi nel 1540, ratificata dal Re Enrico VIII. A quel tempo, infatti, i chirurghi non erano laureati in medicina e i barbieri (cerusici) praticavano ogni tipo di procedura chirurgica. Già allora, inoltre, era emersa la necessità di controllare l’appropriatezza delle procedure in sanità, e la Compagnia aveva proprio il compito di verificare e formare questi professionisti. Nel 1745 la Compagnia venne suddivisa in due rami, uno dei quali, nel 1800, portò alla fondazione del Royal College of Surgeons, che sviluppò il suo compito iniziale ed ormai storico di formare i chirurghi e di verificare la loro preparazione. Nel 1843 il Collegio ottenne la possibilità di fornire diplomi di alta qualificazione come il Fellowship del Collegio, al giorno d’oggi requisito indispensabile per accedere alle qualifiche apicali del Servizio Sanitario del Regno Unito e di tutto il Commonwealth. È singolare che, quale retaggio dell’antica origine dalla Compagnia dei Barbieri Chirurghi, un laureato in medicina una volta qualificato come Fellow, perda il titolo di Dottore (Doctor) per diventare Signore (Mister).

Nell’antico e prestigioso edificio del Royal College, nel centro di Londra, ha anche sede il museo di scienze chirurgiche e di anatomia che deriva dalla collezione donata da John Hunter, uno dei maggiori scienziati e chirurghi britannici del 1700. Il museo è uno dei maggiori al mondo, e contiene tra l’altro un gran numero di strumenti chirurgici di ogni epoca e di campioni patologici unici. Nel 2010 il Royal College of Surgeons ha inaugurato la nuova struttura di addestramento chirurgico con possibilità di simulare ogni tipo di intervento su manichini ma anche parti anatomiche umane ed animali, funzione che è ora disponibile anche a Udine grazie al Centro di Simulazione Avanzata e di Alta Formazione, nato all’inizio del 2016 grazie alla collaborazione tra l’allora Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell’Università degli Studi di Udine, in funzione al 6° piano del padiglione 5 del Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia.