Consegnati i lavori per la rotonda di Palazzolo dello Stella

PALAZZOLO DELLO STELLA - Sono stati consegnati dall'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la ss 14 della Venezia Giulia in comune di Palazzolo dello Stella, alla presenza del sindaco Franco D'Altilia, del sindaco di Pocenia, Danilo Bernardis, e del presidente di Fvg Strade, Giorgio Damiani.

«La nuova rotatoria - ha commentato Santoro - mette in sicurezza uno dei punti cruciali della viabilità che taglia in due il comune di Palazzolo dello Stella e si aggiunge all'intervento recentemente realizzato a Muzzana per rendere più sciuro e fluido il traffico lungo la direttrice Trieste-Venezia in un tratto percorso anche da importanti flussi di traffico turistico».



La rotonda, di un diametro esterno di 50 metri, prevede anche un percorso ciclopedonale lungo il quadrante nord. L'opera è completata da una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, nuova segnaletica stradale e nuovo impianto di illuminazione ed opere a verde per il ripristino ambientale.

I lavori, inseriti nella programmazione di Friuli Venezia Giulia Strade Spa per un costo complessivo di 586 mila euro, termineranno entro la fine di maggio.