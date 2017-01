Santoro, grande sinergia tra Fvg Strade e Protezione civile

UDINE - «L'impegno e la partecipazione di Fvg Strade alle operazioni di sostegno alle popolazioni colpite dal maltempo in Centro Italia rappresentano ancora una volta lo spirito solidale della nostra regione. Un plauso in particolare al personale che nel giro di poche ore si è reso disponibile a lasciare le proprie case per andare a portare aiuto agli abruzzesi».



Con queste parole l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, ha

commentato l'invio di un convoglio di mezzi per fronteggiare l'emergenza neve di questi ultimi giorni a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, organizzato in sinergia fra la società Fvg Strade e la Protezione civile regionale.

Si tratta di un'operazione, come ha sottolineato l'assessore, in cui le capacità organizzative della Protezione civile regionale hanno lavorato armonicamente alla disponibilità di Fvg Strade, la quale ha messo a disposizione in maniera concreta le proprie risorse tecniche.



«E' un motivo di orgoglio - ha rimarcato Santoro - che Fvg Strade metta in atto un intervento di questo tipo, perfettamente coerente con il proprio ruolo di società a partecipazione pubblica che deve comprendere anche una finalità solidale di fronte alle emergenze nazionali. A questo - ha concluso - si somma l'alta competenza e professionalità della Protezione civile regionale che ha coordinato le fasi operative dell'operazione».