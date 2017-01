L'appello dell'Anci: accoglienza diffusa solo se i numeri sono certi

UDINE - «Come Anci chiediamo allo Stato che vi sia certezza e trasparenza nelle quote e nei numeri dei migranti da accogliere, ma anche che ci sia finalmente un’accelerazione nelle procedure di identificazione e di definizione dei requisiti per l’accoglienza». Le parole del presidente Mario Pezzetta riassumono la posizione dell’esecutivo di Anci Fvg che si è riunito mercoledì pomeriggio a Udine sull’emergenza dell’immigrazione nella nostra regione. "Partire dall’accordo nazionale di Anci che fissa il tetto dell’accoglienza a 2,5 immigrati richiedenti asilo per 1000 abitanti: solo con numeri certi l’accoglienza diffusa può essere una via praticabile e sostenibile nell’interesse di tutti", ha ribadito Pezzetta.

I numeri dell’accoglienza in Friuli Venezia Giulia parlano da soli e proprio da questi bisogna partire: i comuni che a oggi danno accoglienza in regione sono 90 su 216 per un totale di circa 4.745 migranti sul territorio. «Se vogliamo rispettare l’accordo Anci nazionale – spiega Pezzetta – significa che la quota che spetta alla regione sono circa 3.000 persone: oltre 1.700 in meno rispetto alla realtà in cui i comuni capoluogo devono sostenere una pressione non più sostenibile.»

Bisogna altresì tenere conto. conclude il presidente dell'Anci, delle differenze tra i diversi comuni: non tutti hanno strutture alloggiative disponibili e adatte all’accoglienza sul proprio territorio.