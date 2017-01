Nuova insegna a Prepotto, 'la terra dello Schioppettino

UDINE - Nuova cartellonistica a Prepotto grazie al contributo della Provincia di Udine. 32 mila euro la cifra messa a disposizione da palazzo Belgrado per l’amministrazione comunale, utilizzata per realizzare e installare una segnaletica in grado di valorizzare le attrattive della località friulana, nota soprattutto per il suo Schioppettino.



Un pannello di benvenuto di notevoli dimensioni è stato posizionato all’ingresso del Comune di Prepotto, 11 cartelli sono stati installati nei punti di accesso al territorio comunale, 4 nelle località turistiche; finanziate anche 54 targhe sulle quali saranno riportati gli antichi toponimi. L'inaugurazione ufficiale della nuova cartellonistica è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, del vice Franco Mattiussi e, per l’amministrazione comunale, del sindaco Mariaclara Forti. I rappresentanti del Comune hanno ringraziato la Provincia di Udine per il contributo che ha consentito di realizzare un intervento davvero molto atteso dalla popolazione e dalle imprese insediate, in particolare da quelle legate al settore vitivinicolo e ricettivo (una trentina in tutto).

«Il progetto finanziato è fondamentale per il territorio sia dal punto di vista turistico ed economico. Faciliterà l’arrivo dei turisti nelle strutture ricettive e nelle aziende vinicole. Il cartello di 'Benvenuto' riassume due fondamentali realtà della nostra comunità e del territorio: il Santuario di Castelmonte e lo Schioppettino» ha commentato il sindaco Forti. Da parte del presidente Fontanini e del vice Mattiussi l’apprezzamento per il lavoro fatto che contribuisce a valorizzare la zona di Prepotto e le sue specificità.