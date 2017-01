Gli eventi in programma a Udine e provincia

UDINE – Ecco qui alcuni degli eventi in programma oggi, tra il pomeriggio e la sera.

Tileggounastoria

Giovedì 19 gennaio, alle 17, il tour nei quartieri dei lettori volontari del Club Tileggounastoria prosegue con una tappa nella biblioteca di via Veneto 164 a Cussignacco. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’.

‘Alla scoperta della Joppi’

Le lancette corrono in senso inverso, nel passato, per raccontare la storia del più importante orologio della città. Per il ciclo ‘Alla scoperta della Joppi’, il calendario di appuntamenti dedicati ai pezzi più pregiati delle antiche raccolte della biblioteca comunale, giovedì 19 gennaio, alle 18, nella sala Corgnali la sezione Manoscritti e rari della Joppi presenta l'incontro ‘La torre delle ore del Castello. Nuovi indizi per una storia dimenticata’.

Visi(On)Jazz

Continua senza sosta il fittissimo programma di concerti messo a punto dal Visionario: giovedì 19 gennaio, alle 20.30, a salire sul palco il Marco Bolfelli Trio! Visi(On)Jazz è organizzato dal Visionario in collaborazione con Nevio Zaninotto. Tutti i concerti hanno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

Andrea Zorzi in scena con La leggenda del pallavolista volante

È stato un’icona dello sport italiano alla fine del Novecento e l’epopea della nazionale italiana di pallavolo ha avuto in lui e in Julio Velasco le figure più riconoscibili. Parliamo di Andrea Zorzi; ‘l’opposto’ noto con il soprannome di ‘Zorro’ sarà protagonista, assieme a Beatrice Visibelli, de La leggenda del pallavolista volante, uno spettacolo diretto da Nicola Zavagli in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita. La pièce autobiografica sarà ospite, in esclusiva Ert per il Friuli Venezia Giulia, giovedì 19 gennaio, alle 20.45, al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo. Informazioni chiamando il Teatro di Codroipo (0432 908467). Info anche al sito www.ertfvg.it.

‘Spietati i mansueti’, presentazione a Palmanova

Giovedì 19 gennaio, alle 18.30, nella Biblioteca Civica ‘Alcide Muradore’ di Palmanova (via Loredan 1, sala al primo piano) per la rassegna ‘La parola all'autore’, presentazione del volume di Lisa Ginzburg ’Spietati i mansueti’ (Gaffi Editore, 2016) a cura dell'Associazione Culturale LiberMente. Introdurrà la serata, alla presenza dell'autrice e dell'editore, Alberto Gaffi, la vicepresidente di LiberMente e responsabile del Gruppo di lettura, Maria Renata Sasso. L'incontro, a ingresso libero.

Sebastiano Somma a teatro con ‘Uno sguardo dal ponte’ di Miller

Non è molto lontano il tempo in cui il sogno di un futuro migliore spinse milioni di italiani a cercare fortuna in America, e fu una tragedia per molti. Ce lo ricorda bene ‘Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, scritto nel 1955 e considerato un capolavoro assoluto della drammaturgia americana del Novecento, che andrà in scena nei prossimi giorni in regione. Tre infatti le date in programma per questa intensa pièce che vedrà protagonista uno degli attori più amati dal grande pubblico, Sebastiano Somma, diretto da Enrico Maria Lamanna: dopo la prima a Udine lo spettacolo sarà ospite del circuito Ert per altre due date, giovedì 19 gennaio, alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo. Info anche al sito www.ertfvg.it.