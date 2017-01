A Udine nasce il 'Villaggio dei Pecile'

UDINE – Un ‘villaggio’ nel cuore della città. Una novità che sarà battezzata venerdì 20 gennaio alla Libreria Friuli di via dei Rizzani, a Udine, alle 18. Si tratta del ‘Villaggio dei Pecile’, un borgo commerciale che racchiude una sessantina di operatori tra le vie dei Rizzani, Deganutti, Cosattini, D’Aronco, dei Torriani e largo del Pecile.

Di una rete tra commercianti si parlava da tempo ma finalmente, grazie anche al supporto di Askii Brainery, la cosa è potuta partire. «Tanti esercizi commerciali ma un'unica comunità, una rete di imprenditori locali, un ‘villaggio commerciale’ nel cuore del centro storico di Udine lontano dalle logiche dei grandi brand internazionali e dalle piazze artificiali». Questo si legge nella presentazione dell’iniziativa, ben vista anche dal Comune di Udine e dall’assessore Alessandro Venanzi in particolare.

Un logo unico che racchiude un'offerta gastronomica e commerciale unica, tra libri, cultura, design, abbigliamento e spazi per il benessere, i viaggi e il tempo libero. Un vero e proprio ‘villaggio commerciale’ che punta a diventare un interlocutore privilegiato per iniziative di vario genere con Confcommercio e il Comune di Udine (come ha spiegato Sara Rosso della Libreria Friuli). Un modo per rendere più bella e accoglienza questa porzione di città, unendo le forze per progetti comuni come la caratterizzazione delle vetrine in concomitanza di eventi a tema o l’abbellimento delle strade con luci di Natale ad hoc.