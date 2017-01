Udine-Milano: la Saf annuncia nuovi orari per la linea

UDINE - Nuovi orari per la linea Udine-Milano, attivata circa un anno fa da SAF in collaborazione con Intersaj, la società specializzata in servizi di lunga percorrenza. La tratta che avvicina il nordest alla metropoli lombarda con un comodo viaggio in pullman prevedrà tutti i giorni, dal 23 gennaio, una corsa in partenza da Udine alle 7.30 e arrivo alle 12.20 a Milano (fermate intermedie a Padova, Verona e Bergamo). Dal capolinea milanese - il terminal bus Lampugnano (linea 1), collegato con la città dalla metropolitana - la corsa di rientro è prevista alle 14, con arrivo all'autostazione di Udine alle 18.55.

Numerosi i vantaggi del viaggio in pullman, a partire dal risparmio

È molto più economico rispetto all'auto e costa la metà rispetto al treno; si viaggia in sicurezza senza il pericolo di furti, con un maggiore spazio per i bagagli; infine, niente più cambi in stazione (i collegamenti ferroviari del Fvg si fermano quasi tutti a Mestre). Insomma, un viaggio nel massimo comfort su mezzi nuovissimi - dotati di sedili reclinabili, prese elettriche, wc, wi-fi gratuito, proiezioni di film, con caffè e acqua serviti a bordo -, su cui si alternano due autisti - nel rispetto delle norme sui tempi di guida, adatto a un'utenza trasversale che va dallo studente al visitatore di mostre ed eventi.