‘Sister Act’, pronto a travolgere il Giovanni da Udine

UDINE - Dopo il grande successo ottenuto al Teatro Brancaccio di Roma nella scorsa stagione, dopo aver conquistato ben 2 premi agli Italian Musical Awards 2016 -come miglior regia (Saverio Marconi) e per la miglior attrice non protagonista (Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora) - e il premio Persefone 2016 per l’interpretazione di Belia Martin, arriva finalmente anche a Udine ‘Sister Act - Il Musical’, l’irresistibile spettacolo tratto dall’omonimo film che nel 1992 consacrò Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris, ‘una svitata in abito da suora’.

Al Teatrone

Travolgente, divertente, scatenato, Sister Act sarà in scena sul palcoscenico del Teatro Nuovo venerdì 20 (alle 20.45), sabato 21 (doppio spettacolo alle 16 e alle 20.45) e domenica 22 gennaio (alle 17). Nei panni di Deloris, alias Suor Maria Claretta, la madrilena Belia Martin, già applaudita protagonista dell’edizione spagnola del musical, affiancata da un gruppo spettacolare di oltre venti artisti fra i quali il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora e Suor Cristina, special guest e famosissimo volto del talent The Voice Italia.

L’incontro con il pubblico nel foyer del teatro

Venerdì 20 gennaio alle ore 17.30 i protagonisti del musical Sister Act- Belìa Martin, Pino Strabioli, Francesca Taverni e Suor Cristina - incontreranno il pubblico nel foyer del Giovanni da Udine per un nuovo appuntamento di ‘Casa Teatro’,spazio di cultura teatrale che presenta ed elabora i temi degli spettacoli proposti nella stagione di prosa. L’incontro, dal titolo Il tempo è successo? sarà condotto dal giornalista Gian Paolo Polesini. Ingresso libero.

Informazioni

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine) dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche al temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì con orario 10-13 e 13.30-18) e online dai siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it