Salotto Musicale del Fvg: Giacinto Scelsi, tra Oriente e Occidente

FAGAGNA - Nuovo anno, nuovo Salotto Musicale del Fvg! Venerdì 20 gennaio, alle 21, riprendono le serate di musica insolita, tè e biscottini nell’accogliente atmosfera di villa Aurora, sede dell’Associazione Coro Pop Magico, in via Diaz 47 a Fagagna. E si ricomincia con una sorpresa che 'profuma' d’Oriente e inaugura un percorso di accompagnamento con l’arte. Assisteremo a una dedica speciale e inattesa a Giacinto Scelsi, un percorso tra pianoforte e voci alla scoperta dell’ideale incontro tra Oriente e Occidente (il concerto Blu sarà pertanto ripreso a fine stagione).

E la seconda novità del Salotto?

Da questo Salotto in poi, il programma musicale sarà «accompagnato» ogni volta da una diversa opera d’arte e i partecipanti potranno conoscere di persona l’artista in un contesto amicale e accogliente. Si inizia dunque con il pittore udinese Francesco Calviello, che per venerdì 20 ha scelto appositamente di condividere un suo quadro «scelsiano» e sarà questa l'occasione unica per poter vedere l’opera dal vivo. Il Salotto Musicale Fvg accoglie circa una ventina di persone. Per partecipare bisogna prenotare e tesserarsi. Farlo è semplicissimo: la tessera può infatti essere precompilata facilmente online, ma la si può fare anche la sera stessa del concerto, previa prenotazione. Per info, tesseramento e prenotazioni, qui. Oppure scrivendo a salottomusicalepm@gmail.com o chiamando il 348.8027207 (Laura).