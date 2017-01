Soul System e Mates ospiti al Terminal Nord

UDINE - Sarà un fine settimana dedicato alla musica e a tutti i fan di due gruppi amatissimi dai ragazzi: i Mates e i Soul System. Il Parco Terminal Nord propone due appuntamenti imperdibili sabato 21 e domenica 22 gennaio all’insegna della musica.

Si parte sabato 21 dalle 16 con i Soul System

I vincitori di X Factor 2016 che incontreranno tutti i loro fan per firmare le copie del loro cd ‘She's like a star’, il perfetto e coinvolgente mix tra R&B, hip hop, funk, soul e pop che sta conquistando il pubblico e che li ha fatti salire sul podio del programma X Factor. I Soul System terranno eccezionalmente anche un mini live sul palco allestito nella piazza del Parco Terminal Nord.

I Soul System, Leslie (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi), A.J., Alberto, Ziggy e David, nascono nelle parrocchie evangeliche e nelle comunità locali ghanesi tra Brescia e Verona, sono tutti italiani di origine ghanese tranne Alberto, di origine italiana. Suonano insieme da poco più di un anno, ma con la loro musica hanno conquistato pubblico e giudici della decima edizione del talent X Factor.

Il secondo appuntamento è domenica 22 dalle 15

I Mates, gli youtuber più amati dai ragazzi incontreranno i fan per autografare le copie del libro ‘Veri Amici’, un diario in cui il quartetto più famoso del web racconta il percorso che li ha portati al successo.

St3pNy (Stefano Lepri), Anima (Sascha), Vegas (Giuseppe) e SurrealPower (Salvatore), ovvero i Mates, hanno conquistato la rete grazie ai videogiochi e oggi con quasi quattro milioni di iscritti sui loro canali YouTube e cento milioni di visualizzazioni al mese, possono vantare il titolo di star del web. Giovani con tanta voglia di divertirsi e di far divertire, i Mates hanno deciso di mettere nero su bianco la loro storia con il libro ‘Veri Amici’.