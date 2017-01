Viaggiava con 2 kg nel trolley: arrestata una donna

TARVISIO – Aveva 2 kg di marijuana in valigia. Il suo viaggio è terminato a Boscoverde, dove gli agenti della Polizia di frontiera e ferroviaria di Tarvisio, insieme agli uomini del Reparto Mobile di Padova, hanno arrestato una donna di origini nigeriane (in possesso di una carta d’identità italiana).

Il controllo è scattato alle 2.45 sul treno internazionale diretto a Vienna. Gli agenti si sono insospettiti notando un certo nervosismo nella donna. Per questo, nonostante fosse provvista di documenti e di biglietto, l’hanno invitata a scendere per ulteriori verifiche. Grande è stata la sorpresa dei poliziotti quando hanno aperto il trolley che la donna portava con sé: al suo interno c’era una borsa in plastica di colore blu, avvolta in uno spesso strato di cellophane, che conteneva un panetto di marijuana del peso approssimativo di quasi due chilogrammi.

Per la donna sono quindi scattate le manette, con il trasporto nel cercare di Trieste. La droga è stata sequestrata.