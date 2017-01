I 165 volontari della Pc Fvg già all'opera a Scafa (Pescara)

UDINE - La squadra di operatori e mezzi di Fvg Strade partita mercoledì dal Friuli Venezia Giulia e originariamente diretta a Teramo, è stata dirottata, su richiesta della Protezione Civile nazionale, al servizio della Provincia di Pescara in zona Comune di Scafa, lungo la Strada regionale 487 da San Valentino a Caramanico, a copertura di una tratta di circa 12 chilometri e lungo la Strada statale 5 verso la Riserva di Monterotondo.



Dagli uomini sul campo viene riferito che la situazione, seppur sotto controllo, è critica in quanto la squadra sta operando con 1,5 metri di neve già accumulata mentre continuano le precipitazioni nevose. Alcuni paesi sono ancora isolati ma si spera di poterli raggiungere nelle prossime ore. E' stato segnalato che ulteriori criticità sono causate da problemi di funzionamento alla rete telefonica per mancanza di energia elettrica.

A seguito dei contatti intercorsi in via informale tra l'amministrazione regionale ed il dipartimento nazionale della Protezione civile, sono state messe a disposizione dell'emergenza neve in centro Italia ulteriori risorse che potranno essere mobilitate a richiesta delle Autorità centrali.



Si tratta di 165 volontari della Protezione civile regionale, disponibili per operazioni manuali di sgombero dei cumuli di neve, dotati di mezzi idonei alle avverse condizioni ambientali (mezzi fuoristrada, pick-up con gomme da neve e/o catene). Sono altresì pronti a partire 3 camion con lama spazzaneve, 7 frese manuali, 2 land rover spargisale, 1 bobcat catenato, 2 motocariole. Tutti i mezzi meccanici sono manovrati da operatori abilitati.