Muratore colto da un malore mentre costruisce un muretto

BUTTRIO – Colto da un malore mentre è intento a costruire un muretto. E’ successo a Buttrio, a un artigiano di 42 anni. L’uomo si è sentito male mentre stava lavorando in un cantiere di un’abitazione privata. A darne notizia per prima è stata l'edizione on line de Il Gazzettino.

A soccorrerlo per primo, dopo aver chiamato aiuto, un suo collega artigiano. Sul posto sono giunti sul posto ambulanza e automedica del 118. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale di Udine dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio. L’uomo è stato colto dal malore (probabilmente un infarto) nel primo pomeriggio.