Bimbo di 1 anno muore di meningite

UDINE – Muore a causa della meningite. E’ successo in Friuli. La vittima è un bimbo di appena un anno. La tragedia si è consumata nei primi giorni del 2017 all’ospedale di Padova, dove il piccolo era stato trasferito dal Santa Maria della Misericordia.

Il bimbo era residente a Manzano. La notte tra il 26 e il 27 dicembre era stato portato al pronto soccorso pediatrico di Udine con ‘con segni clinici di shock settico’, come fa sapere l’Azienda ospedaliero-universitaria. Il piccolo è morto in pochi giorni per un’infezione da meningococco di tipo B.

I familiari del piccolo e il personale sanitario che lo ha avuto in cura sono stati sottoposti a profilassi con antibiotici, seguendo il protocollo.