UDINE - Nuovo venerdì, nuovo ricco cartellone di appuntamenti a Udine e provincia, ecco qui quelli che abbiamo selezionato per voi.

Matteo Richetti ‘Harambee!’ introduce Paolo Coppola

Venerdì 20 gennaio alle 19, a Udine, da Lino's & Co. - Via Artico di Prampero 7, Matteo Richetti presenterà il suo libro ‘Harambee! Per fare politica ci vuole passione’ (Guerini e Associati editori). L’incontro sarà introdotto da Paolo Coppola, onorevole Pd e presidente della Commissione d’Inchiesta per la Digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione. L’autore sarà intervistato dalla giornalisita Giacomina Pellizzari. ‘Harambee!’ è un incitamento utilizzato nel Kenya dei villaggi e corrispondente al nostro ‘Oh issa!’. L’espressione è stata ripresa da Matteo Richetti per descrivere la politica e il suo senso più profondo: quello della generosità di chi non abbandona una situazione di difficoltà e di un impegno che ha bisogno del contributo di tutti.

Rocco Burtone presenta ‘Nessun Colpevole’ a Cussignacco

Rocco Burtone, venerdì 20 gennaio, alle 18.30, fa tappa a Cussignacco, alla sala polifunzionale di via Veneto 164 con il suo ‘Nessun Colpevole’, edito da Gaspari. Il libro sarà presentato, con la formula del dialogo con l'autore, da Carlo Enrico Tincani, a sua volta scrittore e critico d'arte, già presidente della Università della Terza Età del capoluogo friulano.

A Udine nasce il 'Villaggio dei Pecile': l'inaugurazione il 20 gennaio

Un ‘villaggio’ nel cuore della città. Una novità che sarà battezzata venerdì 20 gennaio alla Libreria Friuli di via dei Rizzani, a Udine, alle 18. Si tratta del ‘Villaggio dei Pecile’, un borgo commerciale che racchiude una sessantina di operatori tra le vie dei Rizzani, Deganutti, Cosattini, D’Aronco, dei Torriani e largo del Pecile.

‘L'Archivio dell'antico Hospitale di Sant'Antonio abate’, alla Guarneriana

Il 20 gennaio, dalle ore 18:30, alla Civica Biblioteca Guarneriana, in via Roma, a San Daniele del Friuli, andrà di scena un appuntamento intitolato ‘L'Archivio dell'antico Hospitale di Sant'Antonio abate‘. L’evento presenta i risultati del progetto che ha riunito negli intenti l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3, proprietaria dell'Archivio, il Comune di San Daniele, che ne è comodatario, e la Fondazione Friuli, da sempre sensibile ai progetti culturali del territorio, per realizzare il riordino e l'inventariazione analitica dell'Archivio dell'Hospitale di Sant'Antonio abate, con il riversamento dei dati in un database accessibile online, allo scopo di fornire agli studiosi uno strumento per un più facile approccio a questa preziosa fonte di ricerca. A parlare, fra gli altri, Angelo Floramo.

Live al Sweet home di Udine

‘Trìtoni live’ (Luca Moreale, voce e chitarra, Michele (Mitch) Venuto, chitarra e cori, Argo Spizzo, basso) al Sweet Home di Udine, in via Manin 12. L’appuntamento prenderà il via alle 19.30. Sarà una serata di musica live in chiave acustica, accompagnata da un fantastico buffet a 5 euro con prima consumazione inclusa.

La leggenda del pallavolista volante a Latisana

È stato un’icona dello sport italiano alla fine del Novecento e l’epopea della nazionale italiana di pallavolo ha avuto in lui e in Julio Velasco le figure più riconoscibili. Parliamo di Andrea Zorzi; ‘l’opposto’ noto con il soprannome di ‘Zorro’ sarà protagonista, assieme a Beatrice Visibelli, de La leggenda del pallavolista volante, uno spettacolo diretto da Nicola Zavagli in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita. La pièce autobiografica sarà ospite, in esclusiva ERT per il Friuli Venezia Giulia, venerdì 20 gennaio al Teatro Odeon di Latisana. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.45. A Latisana Andrea Zorzi sarà in foyer dalle 18 per un incontro aperto al pubblico al quale hanno già aderito numerose associazioni sportive del territorio. Informazioni chiamando il CIT Latisana (0431 59288). Info anche al sito www.ertfvg.it.

Sebastiano Somma a teatro a Pontebba

Non è molto lontano il tempo in cui il sogno di un futuro migliore spinse milioni di italiani a cercare fortuna in America, e fu una tragedia per molti. Ce lo ricorda bene ‘Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, scritto nel 1955 e considerato un capolavoro assoluto della drammaturgia americana del Novecento, che andrà in scena nei prossimi giorni in regione. Tre infatti le date in programma per questa intensa pièce che vedrà protagonista uno degli attori più amati dal grande pubblico, Sebastiano Somma, diretto da Enrico Maria Lamanna: dopo la prima a Udine lo spettacolo sarà ospite venerdì 20 gennaio alle 21 al Teatro Italia di Pontebba.

Sister Act al Teatrone

Travolgente, divertente, scatenato, Sister Act sarà in scena sul palcoscenico del Teatro Nuovo venerdì 20, alle 20.45. Nei panni di Deloris, alias Suor Maria Claretta, la madrilena Belia Martin, già applaudita protagonista dell’edizione spagnola del musical, affiancata da un gruppo spettacolare di oltre venti artisti fra i quali il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora e Suor Cristina, special guest e famosissimo volto del talent The Voice Italia.

Salotto Musicale del Fvg: Giacinto Scelsi, tra Oriente e Occidente

Nuovo anno, nuovo Salotto Musicale del Fvg! Venerdì 20 gennaio, alle 21, riprendono le serate di musica insolita, tè e biscottini nell’accogliente atmosfera di villa Aurora, sede dell’Associazione Coro Pop Magico, in via Diaz 47 a Fagagna. E si ricomincia con una sorpresa che 'profuma' d’Oriente e inaugura un percorso di accompagnamento con l’arte. Assisteremo a una dedica speciale e inattesa a Giacinto Scelsi, un percorso tra pianoforte e voci alla scoperta dell’ideale incontro tra Oriente e Occidente (il concerto Blu sarà pertanto ripreso a fine stagione).