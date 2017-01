Il questore chiude per 15 giorni il bar 'Preluna' di via Roma

UDINE - Il Questore di Udine ha disposto la chiusura del bar 'Preluna' di via Roma per 15 giorni. Una decisione presa, come si legge in una nota diffusa dalla Polizia, 'per ragioni di sicurezza e ordine pubblico'. Si tratta di un provvedimento adottato a seguito di controlli eseguiti dalla Squadra di Polizia amministrativa della Questura.

Al titolare del bar, che si trova in Borgo Stazione, è stato notificato il decreto della sospensione dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti per 15 giorni, in esito ai numerosi controlli che la Polizia amministrativa della Questura ha effettuato, riscontrando a ogni verifica la presenza di persone gravate da precedenti penali, soprattutto per i reati contro la persona, contro il patrimonio, nonché soggetti dediti all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche.

Lo scopo della misura cautelativa è quello di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, di impedire il ripetersi di occasioni che possano intaccare l’ordine e la sicurezza pubblica, infatti, la finalità è quella di dissuadere i soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi e che, in tal modo verrebbero privati dell’abituale punti di ritrovo.