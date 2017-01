La capolista Fiorentina fa visita al Tavagnacco

TAVAGNACCO - Non sarà la partita più importante della stagione per il Tavagnacco, ma certamente sarà quella con più fascino. Perché incontrare la prima della classe non è mai una cosa banale. Sabato 21 gennaio alle 14.30, al Comunale di via Tolmezzo arriverà la Fiorentina, che fin’ora ha vinto tutte e 10 le partite disputate in Campionato. Non solo, è una delle prime squadre della serie A femminile ad aver abbandonato la strada del dilettantismo per affrontare un approccio ‘professionistico’. C’è anche un pizzico di romanticismo a rendere speciale la sfida di sabato, che è il recupero della decima giornata di Campionato: tornano in Friuli tre grandi ex. Alice Parisi, che ha contribuito a rendere grande il Tavagnacco nelle scorse stagioni, Ilaria Mauro, che oltre ad aver vestito la maglia gialloblu, è originaria di Reana del Rojale, e Tatiana Bonetti. Ci sono tutti i presupposti, quindi, per vedere un grande spettacolo.

Il Tavagnacco arriva alla sfida con qualche defezione: con la capocannoniere del torneo, Lana Clelland, impegnata a Cipro con la sua Nazionale, Brumana e compagne dovranno rinunciare anche a Sofia Del Stabile, ai box per un problema alla caviglia. «Sono sicuro che al di là di chi scenderà in campo, le giocatrici daranno tutto – assicura il mister Amedeo Cassia -. Si tratta di una partita dove le motivazioni vengono da sole: affrontiamo una squadra professionistica con giocatrici importanti ma non dobbiamo partire battute. Sono convinto che sapremo dar loro filo da torcere. Mi aspetto una bella partita. Per noi – conclude – sarebbe fondamentale avere il supporto della gente friulana: mi piacerebbe vedere la tribuna piena».

La sfida tra Tavagnacco e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Udinese Tv (canale 110 del Digitale Terrestre).