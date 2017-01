Soppressione delle Province, Fontanini pone la questione di illegittimità al ministro Costa

UDINE - Porre alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità della legge regionale 20/2016 di soppressione delle Province. E’ la richiesta che il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, riferendosi all’esito del referendum costituzionale in base al quale resta confermata la presenza delle Province nell’ordinamento della Repubblica, ha sottoposto all’attenzione del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa.

Nella lettera, il presidente evidenzia come la legge regionale, nella parte in cui dispone la chiusura delle Province, risulti in contrasto con la Costituzione e, in particolare, con l’articolo 114 in cui si dispone che la Repubblica è costituita, tra l’altro, dalle Province, con ruolo di enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, e con i principi dell’articolo 5 nella parte in cui si afferma che 'la Repubblica riconosce e promuovere le autonomie locali'. Nel sottolineare come lo stesso Statuto di Autonomia del Fvg richiami (articoli 1 e 4) i principi generali della Costituzione e dell’ordinamento giuridico della Repubblica che definiscono i limiti entro cui la Regione può esercitare la propria potestà in materia di enti locali, Fontanini rammenta che «è acquisito dalla giurisprudenza corrente come la disposizione dell’articolo 5 della Costituzione impegni anche le Regioni ad autonomia speciale a riconoscere e a promuovere l’autonomia degli enti locali, autonomia che le leggi regionali possono regolare ma mai comprimere fino a negarla».

«Così invece è accaduto per l’assetto istituzionale del Fvg – continua il presidente - dal quale, con la legge costituzionale 1 del 28 luglio di modifica dello Statuto di autonomia prima e con la legge 20 poi, sono state cancellate le Province. Una situazione, a detta di molti costituzionalisti, illegittima in quanto in disarmonia con l’ordinamento della Repubblica riconfermato, anche in Fvg, dalla volontà popolare lo scorso 4 dicembre. I cittadini del Friuli Venezia Giulia si ritrovano ad essere i soli in Italia a non disporre degli enti di area vasta e a doversi, invece, confrontare con una riforma del sistema ordinamentale locale che stravolge ogni principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». Da qui la richiesta di Fontanini al Ministro Costa di avanzare una questione di illegittimità costituzionale della legge 20/2016 dinanzi alla Consulta.