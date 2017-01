Anche sulla Udine-Gemona-Tarvisio sconti del 20% nel fine settimana

UDINE - Dal prossimo 24 febbraio anche sulla linea ferroviaria Udine-Gemona-Tarvisio sarà possibile viaggiare con biglietti scontati del 20% il sabato e la domenica.

L'estensione della tariffa agevolata, introdotta a dicembre con l'approvazione del piano tariffe per il 2017, è stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro.



«Si tratta - ha commentato Santoro - di un'ulteriore promozione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, direttamente correlata agli investimenti attuati per valorizzare anche in chiave turistica il Tpl regionale». «In questo caso - ha aggiunto l'assessore - è stata premiata la sinergia con la Ciclovia Alpe Adria avendo dotato tutti i nuovi treni regionali che svolgono servizio sulla direttrice Udine-Gemona-Tarvisio di 30 portabiciclette».



Lo sconto promozionale per i viaggi nelle giornate di sabato e domenica sarà valido per i biglietti acquistati nelle biglietterie Trenitalia.