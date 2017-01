Chiuso il bar Midena di Majano: sarebbe un 'covo di pregiudicati'

MAJANO - I carabinieri della Stazione di Majano hanno notificato al gestore del 'Bar Midena' di piazza Martiri della Libertà di Majano, il provvedimento di chiusura per 15 giorni emesso dal Questore di Udine a seguito delle segnalazioni raccolte dai militari che, eseguendo specifici controlli, in particolare sul conto dei frequentatori dell’esercizio pubblico, avevano appurato come il locale si prestasse a punto di ritrovo di soggetti pregiudicati.

Le attività svolte da gennaio a novembre 2016 hanno permesso di accertare la presenza, in numerose occasioni, sia di soggetti dediti all’uso smodato di sostanze alcoliche sia di persone con precedenti penali; in un caso, è stato necessario l’intervento dei militari dell’Arma per sedare una lite tra un uomo e una donna.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, è stato eseguito il 26 dicembre 2016, quando i Carabinieri sono intervenuti per la presenza di un soggetto sorpreso a girovagare in evidente stato di ubriachezza a poche decine di metri di distanza dal 'Bar Midena', accertando, successivamente, che proprio in quest’ultimo locale poco prima aveva assunto smodatamente bevande alcoliche.