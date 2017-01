Donna di 51 anni si ferisce a una mano in fabbrica

CORNO DI ROSAZZO - Incidente sul lavoro a Corno di Rosazzo. Una donna di 51 anni, residente in zona, è rimasta ferita in modo grave a una mano. La notizia è stata anticipata dall'edizione on line de Il Gazzettino.

Il grave infortunio è successo nel primo pomeriggio di venerdì 20 gennaio, nella fabbrica di sedie 'Livoni Edoardo & Figlio Srl', che opera nel settore del mobile, in via Papa Giovanni. La mano della dona è rimasta schiacciata in in macchinario in movimento.

Immediati i soccorsi, prima dei colleghi, poi del 118. La donna è stata portata all'ospedale di Palmanova per le cure del caso. Come detto, ha riportato gravissime lesioni alla mano per lei la prognosi è riservata.