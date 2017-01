Arte e divertimento, spettacoli e laboratori, in programma oggi!

UDINE – Ecco qui un po’ di eventi in programma sabato 21 gennaio, a Udine e dintorni.

Maravee Ludo a Gemona

‘Vertiginosamente’, si chiamerà così la nuova mostra targata Maravee Lud, l’inaugurazione è prevista Sabato 21 gennaio, alle 18, al Museo Civico di Palazzo Elti, a Gemona del Friuli. In mostra opere di Michelangelo Bastiani, Daniel González, Anna Galtarossa. Prevista nache una performance di e con Martina Tavano. Questa mostra fa leva sulla Vertigine intesa come perdita di lucidità nell’abbandono all’ebbrezza. Una vertigine sottile e mentale, azionata nello spettatore da opere che la elevano sul fronte della mimesi. Come afferma Caillois, infatti, spesso questa categoria del gioco entra in contatto con la capacità mimetica, per esempio nell’utilizzo di maschere che nei riti sacri dei popoli primitivi confluivano in stati di trance o estasi in un visibile capovolgimento della vita quotidiana.

In your shoes

Trasformare le proprie scarpe in veri e propri oggetti di design. Sabato 21 gennaio dalle 14 alle 18 il Punto incontro giovani di viale Forze Armate ospiterà un laboratorio gratuito di decorazione delle calzature condotto da Mafù, un gruppo di giovani creative udinesi che lavorano nel campo del design, spaziando dalla realizzazione di oggetti in ceramica e della decorazione delle scarpe. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0432 582109 dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23, oppure scrivere una mail all'indirizzo puntoincontrogiovani@gmail.com. In your shoes è una delle idee finanziate nell’ambito del progetto Polis (Piattaforma operativa laboratori di innovazione sociale), sostenuto dall’agenzia Giovani del Comune di Udine e gestito da Aracon cooperativa sociale onlus.

Matija Ferlin a Udine

Dopo lo straordinario successo del capolavoro di Christiane Jatahy, a Teatro Contatto ritorna un altro grande artista della scena internazionale. Il danzatore e coreografo Matija Ferlin è il protagonista di una serata a doppio spettacolo sabato 21 gennaio al Teatro Palamostre di Udine a partire dalle ore 19. Il giovane e acclamato performer croato, già ospite delle Residenze Dialoghi a Villa Manin, approda nella Stagione del CSS con due episodi del suo ciclo-trilogia Sad Sam (in croato Adesso Sono).

I Soul System al Terminal Nord

I vincitori di X Factor 2016 che incontreranno tutti i loro fan, al Terminal Nord di Udine, dalle 16, per firmare le copie del loro cd ‘She's like a star’, il perfetto e coinvolgente mix tra R&B, hip hop, funk, soul e pop che sta conquistando il pubblico e che li ha fatti salire sul podio del programma X Factor. I Soul System terranno eccezionalmente anche un mini live sul palco allestito nella piazza del Parco Terminal Nord.

Sister Act al Teatro Nuovo

Travolgente, divertente, scatenato, Sister Act sarà in scena sul palcoscenico del Teatro Nuovo sabato 21, con un doppio spettacolo alle 16 e alle 20.45. Nei panni di Deloris, alias Suor Maria Claretta, la madrilena Belia Martin, già applaudita protagonista dell’edizione spagnola del musical, affiancata da un gruppo spettacolare di oltre venti artisti fra i quali il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora e Suor Cristina, special guest e famosissimo volto del talent The Voice Italia.

VisioKids

Continua l’appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: domani sabato 21 gennaio alle 15 sullo schermo ‘Una vita da gatto’, commedia spassosa per famiglie che intrattiene e commuove! Per i più piccoli la proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro). Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432227798.